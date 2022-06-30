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Сегодня, 13:25

Бывший боец UFC: «Стиль Хабиба является ключом к победе над Адесаньей»

Бывший боец UFC считает, что стиль Хабиба является ключом к победе над Адесаньей
Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Тим Кеннеди (18-6) считает, что действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (22-1) можно победить, комбинируя разные стили единоборств: самбо, дзюдо и борьбу.

«Я смотрел за боями Адесаньи и понимал, что я мог бы донести до него свой удар. Я мог бы сблизиться и ударить, — сказал Кеннеди в интервью Food Truck Diaries. — Ему не нравится, когда его тянут в глубокие воды. Ему нравится задавать темп, контролировать дистанцию.

Стиль Хабиба является ключом к победе над Адесаньей. Нужно комбинировать стили, заставить его думать, что ты будешь делать дальше: проводить тейкдаун, бить правым оверхендом или прижимать к сетке».

Адесанья проведет следующий бой против второго номера рейтинга дивизиона Джареда Каннонье (15-5) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Тим Кеннеди
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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