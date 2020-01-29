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Шлеменко рассказал о следующем бое

17:26
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Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал «СЭ» о том, когда проведет следующий бой.

 — Скорее всего, это будет конец апреля-начало мая, — сказал Шлеменко. — Пока есть только предварительная информация. По сопернику тоже еще нет 100-процентного подтверждения. Но скоро будет. Пока не могу говорить более подробно.

В активе 35-летнего россиянина 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 14 декабря он в первом раунде нокаутировал экс-бойца UFC Дэвида Бранча (22-7) на турнире RCC 7. (Михаил Потапов)

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