Шлеменко рассказал о следующем бое

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал «СЭ» о том, когда проведет следующий бой.

— Скорее всего, это будет конец апреля-начало мая, — сказал Шлеменко. — Пока есть только предварительная информация. По сопернику тоже еще нет 100-процентного подтверждения. Но скоро будет. Пока не могу говорить более подробно.

В активе 35-летнего россиянина 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 14 декабря он в первом раунде нокаутировал экс-бойца UFC Дэвида Бранча (22-7) на турнире RCC 7. (Михаил Потапов)