Шлеменко прокомментировал подозрения, что Рампейдж сдал бой с Емельяненко

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» подозрения фанатов в том, что американец Куинтон «Рампейдж» Джексон специально проиграл Федору Емельяненко на турнире Bellator 237, который состоялся в Японии 29 декабря.

43-летний Емельяненко (39 побд, 6 поражений в ММА) нокаутировал 41-летнего Джексона (38-14) в первом раунде.

— Много раз пересмотрел этот момент, — отметил Шлеменко. — Когда следил за боев в прямом эфире, сам не понял, как так получилось, что он упал. Присмотрелся: кулак пролетел мимо блока и попал в висок.

Конечно же, правды мы никогда не узнаем. Но есть два типа нокаутов — в челюсть и в висок. Они сильно отличаются по своей физиологии. Когда прилетает в челюсть — чаще бывают, так скажем, 100-процентные нокауты. Человек после такого ничего не помнит. А когда прилетает в висок — тогда происходит легкий паралич тела. Тебя будто волна сотрясает, и тело перестает слушаться. Вроде, пытаешься что-то сделать, а тело работает не так, как ты хочешь, действия становятся замедленными. На мой взгляд, с Рампейджем произошла как раз такая ситуация.

Рампейдж упал, но не без сознания. Он посмотрел на судью, потом поднялся, его не шатало. Людям показалось, что это специально. Но часто бывает, что бойцы восстанавливаются после ударов в висок. Даже после очень тяжелых ударов.

— Что скажете насчет того, как падал Рампейдж? Сделал шаг назад, потом — небольшая пауза и падение.

— Он просто большой шкаф, поэтому и падает долго (смеется). Согласитесь, что он перебрал с лишним весом. Вы же видели, как он бил? Он бил так, что за это время Федор мог вокруг него оббежать. Многим показалось, что он упал нестественно, но физиология нокаута в висок такова, что ты пытаешься управлять своим телом, а оно запаздывает. Он же хотел остаться на ногах, а тело не слушалось. Поэтому и произошло такое неестественное падение.

И хотел бы добавить, что в таких организациях как Bellator и UFC не делают договорных боев. Я просто не вижу какого-то смысла в том, чтобы он упал специально. (Илья Андреев)