Шлеменко: «Поветкин надел мне пояс, о чем еще можно мечтать»

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал победу над швейцарцем Ясубеем Эмото в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок состоялся по правилам кикбоксинга.

«Александр Поветкин надел мне пояс, о чем еще можно мечтать? Ясуби Эномото дрался только с топовыми бойцами. Что тут сказать? Он красавец», — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко.

Это был бой-реванш. Шлеменко и Эномото уже дрались в 2014 году, и тогда победа досталась россиянину.