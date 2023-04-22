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Шлеменко: «Поветкин надел мне пояс, о чем еще можно мечтать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал победу над швейцарцем Ясубеем Эмото в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок состоялся по правилам кикбоксинга.

«Александр Поветкин надел мне пояс, о чем еще можно мечтать? Ясуби Эномото дрался только с топовыми бойцами. Что тут сказать? Он красавец», — приводит РЕН ТВ слова Шлеменко.

Это был бой-реванш. Шлеменко и Эномото уже дрались в 2014 году, и тогда победа досталась россиянину.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1096942-aleksandr-shlemenko-poluchil-chempionskii-poias-boitsovskogo-kluba-ren-tv
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