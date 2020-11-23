Шлеменко ответил Стерлигову, сравнившему ММА с «мужским стриптизом»

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в интервью «СЭ» прокомментировал слова предпринимателя Германа Стерлигова, который заявил, что считает смешанные единоборства «мужским стриптизом».

— Каждый человек имеет право на свое личное мнение, — уверен Шлеменко. — Думаю, он адресовал это не всем бойцам, а тем, которые предпочитают стиль «забороть и держать позицию». Многие так говорят, не только он. Ему так показалось. Но если бы все было так просто, «мужской стриптиз» и так далее, многие бы хотели поучаствовать. Я так понимаю, Стерлигов далек от единоборств. Это его мнение, но оно в большей степени адресовано тем, кто любой ценой пытается бороться, держать позицию, а не драться в «стойке». Про бокс же он не сказал. Я думаю, Герман адресовал это не всем бойцам, а именно тем, кто борется.

— Александр Емельяненко уже предложил ему выйти на ринг.

— Александр-то понятно. Герман Стерлигов уже спешит выйти на ринг с Александром Емельяненко. Хотя ему, я думаю, это было в меньшей степени адресовано. Емельяненко самому не нравится, когда его обнимают, переводят в партер и не дают работать. (Константин Колмаков)