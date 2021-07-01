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Хабиб уступил Макгрегору в рейтинге самый богатых бойцов ММА

13:46
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов занял второе место в списке самых богатых бойцов за всю историю MMA. Рейтинг составило издание South China Morning Post.

Состояние российского бойца оценивается в 40 миллионов долларов. Он уступает только экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Состояние ипландца 400 миллионов долларов.

Тройку самых богатых занимает бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер, у которого 30 миллионов.

Четвертым идет экс-чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар (25 миллионов), а пятым — экс-чемпион промоушена в двух весах Би Джей Пенн (22 миллиона).

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