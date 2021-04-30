Шлеменко отреагировал на возможный уход Магомедшарипова из ММА

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал новость о возможном завершении карьеры бойца UFC Забита Магомедшарипова. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Никуда он не уйдет. Какой смысл? Мое мнение — это просто какая-то акция, чтобы вызвать обсуждения. С боями и гонорарами у него все нормально. Он зрелищно дерется. Не думаю, что ему не дают бой. Не в этом, наверное, дело. Но если он уйдет, то ничего сверхъестественного не произойдет. Мы вышли на уровень конвейера — одни уходят, другие приходят», — сказал Шлеменко «СЭ».

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.

В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

(Константин Колмаков)