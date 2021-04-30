Куцелаба схватил за шею соперника на дуэли взглядов. Видео

Молдавский полутяжеловес Ион Куцелаба и американец Дастин Джейкоби провели дуэль взглядов перед совместным поединком, который пройдет в ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 25.

Соперники были настроены достаточно агрессивно. Куцелаба пренебрежительно схватил Джейкоби за шею и потянул к себе. Бойцов удалось быстро разнять.

Главным событием UFC Vegas 25 станет поединок бывшего претендента на титул Доминика Рейеса и пятого номера рейтинга полутяжелого веса UFC Иржи Прохазки.