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Куцелаба схватил за шею соперника на дуэли взглядов. Видео

30 апреля 2021, 23:10
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Молдавский полутяжеловес Ион Куцелаба и американец Дастин Джейкоби провели дуэль взглядов перед совместным поединком, который пройдет в ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 25.

Соперники были настроены достаточно агрессивно. Куцелаба пренебрежительно схватил Джейкоби за шею и потянул к себе. Бойцов удалось быстро разнять.

Главным событием UFC Vegas 25 станет поединок бывшего претендента на титул Доминика Рейеса и пятого номера рейтинга полутяжелого веса UFC Иржи Прохазки.

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