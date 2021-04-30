Американский тренер Забита: «Может, он проведет бой через несколько месяцев. Посмотрим»

Тренер Забита Магомедшарипова Марк Генри прокомментировал исключение своего подопечного из рейтинга UFC и слухи о его возможном уходе из ММА.

«Не имеет значения, что говорит UFC. Забит уже чемпион в моем сердце! Если Забит захочет драться, я знаю, что мой брат наверняка выиграет титул. Он доминировал над всеми на своем пути. Или если Забит решит продолжить заниматься удивительными вещами, которыми он занимается в мире бизнеса, не причиняя ущерб своему мозгу и телу, я буду еще больше гордиться им! Бои для меня ничего не значат. Семья Забита, и его счастье значат для меня всё. Он мой брат на всю жизнь!» — сказал тренер в разговоре с «СЭ».

При этом Генри не исключает, что Забит может провести бой через несколько месяцев. Все будет зависеть от решения Забита, считает специалист.

«Все будет зависеть от решения Забита и его семьи. Российские бойцы готовы драться до смерти, но при этом они знают, что самое важное в жизни. Вот за это я люблю их. И еще я бы хотел, чтобы больше бойцов имели такой же образ мышления, как у Забита, Хабиба и Хамзата, и чтобы они знали, что в жизни есть вещи гораздо важнее, чем ММА. Может быть, Забит проведет бой через несколько месяцев, а может и нет, посмотрим», — заключил он.

Последний бой Магомедшарипов провел в ноябре 2019 в Москве, где в главном событии UFC Fight Night 163 он победил решением судей американца Келвина Каттара по итогам трех раундов. На счету 30-летнего Забита 18 побед и 1 поражение.

(Ислам Бабаджанов)