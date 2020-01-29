Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о возможном подписании контракта с UFC.

— Могу сказать честно: на данный момент мы это (переходж в UFC) не рассматриваем, — сказал Шлеменко. — Речь точно не может идти о том, что я там подерусь в следующем бою или в ближайшее время. И у меня нет такой первостепенной задачи, любой ценой попасть в UFC. У нас же, к счастью, существуют различные организации, выбрать есть из чего. Поэтому смотрим, думаем. И планомерно выстраиваем график. Если появится возможность зайти в UFC — без проблем.

Но моя цель — не попробовать свои силы в UFC, а завоевать там пояс. У меня только такие цели. А что-то там пробовать или что-то кому-то доказывать, это нет. По поводу весовой категории — могу выступить и в средней и в полусредней. Но все-таки лучше — в моей привычной весовой категории — 84 килограмма. Мне не нужно для нее гонять вес. Мы могли бы как Гастеллум: быстро подняться до титула просто выходя на коротких уведомлениях. Не нужно было бы тратить время на сгонки, и можно было бы выступать очень часто. А ввязываться в сгонки веса не очень хочетя.

В активе 35-летнего россиянина 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 14 декабря Шлеменко в первом раунде нокаутировал экс-бойца UFC Дэвида Бранча (22-7) на турнире RCC 7. (Михаил Потапов)