Шлеменко: «Минеев неприятная личность. Исмаилова можно понять»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал драку на турнире AMC Fight Nights в Москве.

Между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым возникла потасовка после словесной перепалки, переросшая в массовую драку. Исмаилов имитировал атаку, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по голове. После этого Исмаилов ударил Минеева кулаком.

«Владимир такая личность — для многих не очень приятная, — сказал Шлеменко. — Его неуважение к людям, высокомерие чувствуются. Мага исполнил из себя Фергюсона, хотел чуть-чуть шугануть, на камеру поработать как он любит. А тот ему — на микрофоном по голове. Понятно, что это не больно. Но это больше такой унизительный жест. Можно понять Магу».

(Илья Андреев)