Шевченко проведет защиту титула против бразильянки Майи

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, у которой есть гражданство Киргизии, России и Перу, проведет свой следующий бой против Дженнифер Майи. Эту информацию подтвердил президент организации Дана Уайт.

31-летняя бразильянка на турнире UFC Fight Night 173 удушающим приемом победила шотландку Джоанн Кальдервуд. Встреча завершилась в первом раунде. На счету Майи 18 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

32-летняя Шевченко проведет очередную защиту титула. На UFC 247 в феврале она техническим нокаутом победила Кэтлин Чукагян. У Валентины 19 побед и 3 поражения — 2 от Аманды Нуньес.