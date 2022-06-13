6-й номер легкого веса UFC Бенил Дариуш разобрал слабые и сильные стороны бывшего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейры.

«Чарльз — самый атакующий легковес, которого я когда-либо видел, — сказал Дариуш на подкасте «UFC Unfiltered». — Люди сравнивают его с Хабибом по доминации, я считаю, что Чарльз гораздо более атакующий боец, чем Хабиб, но у него есть проблемы в защите. Как в стойке, так и грэпплинге. Даже Кевин Ли смог держать его внизу целый раунд. И не было похоже, что Чарльз сможет подняться. Он попытался провести пару сабмишенов, не получилось, и на этом все. В его защите очень много дыр, поэтому все ребята пытаются работать против агрессивно.

Но проблема в том, что они все пытаются использовать только его слабости в стойке. Уронили его и дают ему время прийти в себя на земле. Когда они уронили его, и он на спине, восстанавливается, им кажется, что сейчас он встанет и они снова потрясут его. Их уверенность в этом растет, но это ложная уверенность. Дело в том, что и Дастин и Джастин — они контрударники. А Оливейра, вернувшись на ноги, начинает бить что есть силы. А контрударник из-за этой паузы, из-за того, что человек полежал на земле, теряет свой тайминг. И из-за того, что тайминг ушел, потому что ты взял передышку, Оливейра и ловит тебя. Им нужно не ждать, а прыгать на него и добивать локтями.

Оливейра очень хорош в перезагрузке. Уронили ли его или он выходит на новый раунд после перерыва — он способен делать то, что делал до этого на все 100%. Это ненормально. Это нечто особенное. Он упал и такой: «Окей, меня уронили. Дай-ка мне 30 секунд передохнуть» и потом он возвращается и делает то, что делал, абсолютно без изменений. Это в некотором роде определение безумия. Делать постоянно одно и то же, рассчитывая на другой результат. Но у Оливейры почему-то находится другой результат. Когда ты смотришь на это со стороны — это просто невероятно, он заслуживает огромного уважения. Легко сказать: «Все, я перезагружаюсь и иду снова», но чтобы сделать это... Это требует большого куража и веры".

7 мая Оливейра задушил Джастина Гэтжи на UFC 274 в Финиксе. Несмотря на победу, бразилец не остался в статусе чемпиона, потому что раннее провалил взвешивание и был лишен титула.