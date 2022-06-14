Прохазка привез титул чемпиона UFC в Чехию. Его встретили тысячи фанатов

Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) прилетел в родной город Брно с титулом чемпиона.

Тысячи фанатов встретили бойца как национального героя. Прохазка поднялся на трибуну и под крики толпы поднял титул чемпиона над головой. Об этом сообщает MMA Fighting.

Прохазка стал первым чемпионом UFC родом из Чехии. Он завоевал титул уже в третьем поединке в UFC, победив Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере.

Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.