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Сегодня, 11:40

Прохазка привез титул чемпиона UFC в Чехию. Его встретили тысячи фанатов

Прохазка привез титул чемпиона UFC в Чехию
Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) прилетел в родной город Брно с титулом чемпиона.

Тысячи фанатов встретили бойца как национального героя. Прохазка поднялся на трибуну и под крики толпы поднял титул чемпиона над головой. Об этом сообщает MMA Fighting.

Прохазка стал первым чемпионом UFC родом из Чехии. Он завоевал титул уже в третьем поединке в UFC, победив Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере.

Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wze2CI-VcRA&#8203;
UFC
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