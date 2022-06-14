Прохазка привез титул чемпиона UFC в Чехию. Его встретили тысячи фанатов
Прохазка привез титул чемпиона UFC в Чехию
Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) прилетел в родной город Брно с титулом чемпиона.
Тысячи фанатов встретили бойца как национального героя. Прохазка поднялся на трибуну и под крики толпы поднял титул чемпиона над головой. Об этом сообщает MMA Fighting.
Прохазка стал первым чемпионом UFC родом из Чехии. Он завоевал титул уже в третьем поединке в UFC, победив Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере.
Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.
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