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Сегодня, 18:19

Мариф Пираев назвал причину поражения от Наримана Аббасова

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мариф Пираев.

Российский боец Мариф Пираев назвал причину поражения от чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Аббасова.

«Нариман — крепкий и сильный соперник, но я понимаю, на что я способен, — сказал Пираев «СЭ». — Просто ему легко дается весогонка. Будет неправильно сейчас о чем-то говорить, ведь я вышел и проиграл. Я не восстановился, но, к сожалению, никому ничего не объяснишь. Ничего удивительно для меня. Я знаю, что если бы я восстановился [после весогонки], то бы выиграл у Аббасова».

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы сразились на турнире AMC Fight Nights 112, который состоялся 10 июня в Москве.

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