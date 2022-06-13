Мариф Пираев назвал причину поражения от Наримана Аббасова

Российский боец Мариф Пираев назвал причину поражения от чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Аббасова.

«Нариман — крепкий и сильный соперник, но я понимаю, на что я способен, — сказал Пираев «СЭ». — Просто ему легко дается весогонка. Будет неправильно сейчас о чем-то говорить, ведь я вышел и проиграл. Я не восстановился, но, к сожалению, никому ничего не объяснишь. Ничего удивительно для меня. Я знаю, что если бы я восстановился [после весогонки], то бы выиграл у Аббасова».

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы сразились на турнире AMC Fight Nights 112, который состоялся 10 июня в Москве.