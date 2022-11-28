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Шара Буллет о бое Шлеменко — Исмаилов: «Магомед будет доминировать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец ММА Шарабутдин Магомедов по прозвищу «Шара Буллет» дал прогноз на бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Не хочу говорить «переедет», но у Магомеда есть все шансы на победу. Он будет доминировать. Магомед на хорошем ходу, залечил травмы, в боксе набрал, партер у него всегда был сильным. Может быть, пять раундов могут создать проблемы, но в трех раундах он точно будет сильнее», — сказал Шара Буллет «РБ Спорт».

Поединок пройдет 3 декабря на турнире RCC 13.

На счету Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. У Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shara-bullet-o-boe-shlemenko-ismailov-magomed-budet-dominirovat/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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