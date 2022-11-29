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Сегодня, 07:48

Прохазка оставил послание следующему чемпиону UFC в полутяжелом весе

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что отказ от пояса не ударит по его настрою, и что он готов сразиться с победителем пары Ян Блахович (29-9) — Магомед Анкалаев (18-1).

«Не существует никаких препятствий, — написал чешский боец в соцсетях. — Мне выпала возможность взглянуть на свой путь под другим ракурсом и стать еще более сильным и живым. Как только ты принимаешь путь Воина или просто начинаешь быть честным с самим собой, тогда ты начинаешь понимать, что истина, а что ложь.

Титул? Я стал чемпионом пять месяцев назад, и нынешняя ситуация не изменила моего внутреннего ощущения, что я чемпион. Благодаря этому чувству я начал заниматься ММА. Я хочу быть чемпионом среди лучших. Это желание — мой источник бесконечной мотивации.
Пока я восстанавливаюсь, я почту за честь увидеть выступление того, кто выиграет титул UFC в полутяжелом весе и докажет, что он лучший. Я подготовлюсь и покажу, кто действительно является законным чемпионом этого дивизиона».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы, восстановление может занять до года. Из-за этого он отказался от титула чемпиона. Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

ММА
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