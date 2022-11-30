Шара Буллет: «В Таиланде наши ребята бороли Веттори»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) признался, что был удивлен, когда увидел, как российские бойцы бороли топового средневеса UFC Марвина Веттори (18-5) в Tiger Muay Thai. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— С Марвином Веттори удалось потренироваться [в Таиланде]?

— С Марвином один раунд всего проработал. Он же левша. А у меня [соперник] Михаил [Рагозин], он же правша. Часто бывало, что мы не становились из-за этого, потому что он левша. Но я видел его спарринги с другими ребятами. Я видел, что у кого не так хорошо со мной борьба прокатывала, [в спарринге] с ним у них его бороть больше получалось. Ребята, которые хорошо борются, они его [Веттори] бороли. И меня это удивило, что наши ребята его борют, а он считается топом в борьбе. Такой серьезный проспект в UFC. Это дает мотивацию, что я с нужными спарринг-партнерами работаю.