Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) рассказал, что он никогда не вернется в любительский спорт, потому что там его заставляли постоянно бриться. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Борода и волосы не мешают тебе в жизни, в боях? За бородой надо ухаживать.

— Мне так прямо не мешает. Борода для меня — это мужское достоинство. И для меня борода многое значит. В последнее время она очень много для меня значит. Я ушел из любительского спорта, с тайского бокса, по причине того, что там уже меня накаляло все — заставляли постоянно бриться. Последней каплей был чемпионат Центрального федерального округа, где я участвовал. Я побрился, меня заставили побриться. С каждым новым боем меня заставляли еще сильнее [бриться]. Перед финалом каждое утро взвешивание было, и меня не пропускали. Говорили, что не дадут выйти [на соревнования], пока ты [не побреешься]. Перед последним финалом меня заставили, и это уже было выше крыши. Я под ноль убираю машинкой бороду, без насадки, и они говорят, чтобы я под лезвие убрал. Типа в финал не допустим.

— По какой причине?

— Просто. Я не мог понять, в чем смысл, что я уберу бороду сейчас лезвием. Меня в такую ситуацию загнали, что заставили убрать [бороду]. Я очень жалею, что я тогда это сделал. Я убрал бритвой бороду, но когда выходил на бой, я чувствовал, что у меня забрали кусочек мужского, меня заставили это сделать. И я понимал, что это последняя капля. Я больше никогда не вернусь в этот любительский спорт.