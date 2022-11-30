Шара Буллет: «На спарринге Тилл меня зацепил неплохо. Я на сетку упал»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) рассказал о спаррингах с топовым бойцом UFC Дарреном Тиллом (18-4) в Tiger Muay Thai. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

«Они [бойцы UFC] опытные очень, — отметил Буллет. — Они на всю не будут со мной работать [в спаррингах]. В бою все равно зажигаешься, а на тренировках ты так не горишь. [На тренировках] я никогда сильно не бью, много ударов накидываю: с рук, с ног. Мне все говорят: «Ты слишком много ударов делаешь». Бывает, что заигрываюсь слишком.

С Тиллом у меня была ситуация. Я в моменте начал его расстреливать, все подряд кидаю ему — все залетает. И в один момент я расслабился, и он длинный прямой выбросил мне в подбородок. Я тогда на одной ноге отпрыгнул, и он меня зацепил неплохо. Я на сетку упал, и резко встал. И думаю: «Опа… аккуратно надо работать, фокус не терять, дистанцию взять».

В последнем с ним спарринге я пятку ему кинул, но успел в конце смягчить, и она ему в подбородок попала. Мне неудобно стало, честно говоря. Я его обнял, и как раз гонг был. Он такой: «Нормально». Он хороший парень, быстро понимает. Я вижу, что он не хочет меня травмировать, а пятка — опасный удар. Я так резко испугался за него».