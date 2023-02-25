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Сегодня, 13:24

Шара Буллет: «Не считаю Чимаева вражеским звеном. Бой с ним взорвет публику в СНГ»

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет высказался о возможной встрече с полусредневесом Хамзатом Чимаевым.

«Дружеский спарринг с Чимаевым? Такой вариант возможен, но для этого должно быть общение. Он мне с борьбой поможет, а я ему с ударкой, если только так... Ну не знаю, не считаю его вражеским звеном. Он в другом весе, в топах, а у меня только дебют и так далее. Пока история неактуальна, и вообще, когда дерутся россияне, будет ли это интересно или нет? Российским зрителям будет интересно, а заграничным? Надо узнать, как на это смотрят организаторы. Конечно, бой с Чимаевым в СНГ взорвет публику. Все придут на такой бой», — сказал Магомедов «СЭ».

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений, у Чимаева — 12 побед и 0 поражений.

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