Шамиль Завуров назвал главные отличия борьбы Махачева и Хабиба

Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что Хабиб Нурмагомедов (29-0) борет соперников за счет давления, а Махачев — за счет вязкой борьбы. Об этом Завуров сказал в интервью «СЭ».

— А чем борьба Ислама отличается от борьбы Хабиба?

— У них на самом деле разная борьба. У Хабиба такая борьба — он просто прет, давит. Ислам больше пространство закрывает, как будто прилипает, вязкая борьба. Борьба Хабиба — он все время атакует, позиции меняет. Ислам, где взял, там может и закончить. Со всеми ребятами, с кем я боролся, сложнее всего мне было с Исламом и Хабибом. Когда я с Исламом борюсь, я больше всего попадаю на приемы. Он часто заходит на приемы и чаще их делает, чем Хабиб.

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.