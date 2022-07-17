Камил Гаджиев: «Тандем Хабиба и Махачева вернет пояс UFC в Россию»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Бой долгожданный. Мы не знаем, что будет в итоге, но по ожиданиям это самое интересное событие в 2022 году. Если говорить о спортивной составляющей, мы — россияне, мы все возлагаем надежды на Ислама. У него все есть для победы. Он созрел для чемпионского боя и для больших побед. Его тренерский штаб включает в себя Хабиба, а это его весовая категория. В этом дивизионе колоссальный опыт Хабиба будет лучшим подспорьем для победы Ислама. Думаю, что таким тандемом они вернут пояс в Россию», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Вчера, 16 июля, было объявлено, что бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием турнира UFC 280.

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА, у 32-летнего Оливейры 33 победы и 8 поражений.