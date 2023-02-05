Сергей Спивак победил Деррика Льюиса в главном бою UFC Fight Night 218

Тяжеловес UFC Сергей Спивак (16-3) победил американца Деррика Льюиса (26-11), нанеся ему третье поражение подряд.

Спивак провел Льюису удушающий прием в середине первого раунда. Поединок состоялся 5 февраля на турнире UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

Спивак одержал третью победу подряд. В прошлом бою молдаванин одолел Аугусто Сакаи (15-5) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 6 августа 2022 года на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.