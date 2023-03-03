Сергей Павлович успешно сделал вес перед UFC 285
Российский боец Сергей Павлович успешно прошел процедуру взвешивания перед турниром UFC 285. Его вес составил 117,48 килограммов, он уложился в лимит тяжелого дивизиона.
Павлович будет запасным бойцом на титульном поединке UFC в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.
Бой пройдет в Лас-Вегасе в воскресенье, 5 марта.
Павлович должен провести свой следующий поединок 22 апреля против американца Кертиса Блейдса.
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