Сергей Павлович успешно сделал вес перед UFC 285

Российский боец Сергей Павлович успешно прошел процедуру взвешивания перед турниром UFC 285. Его вес составил 117,48 килограммов, он уложился в лимит тяжелого дивизиона.

Павлович будет запасным бойцом на титульном поединке UFC в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилом Ганом.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в воскресенье, 5 марта.

Павлович должен провести свой следующий поединок 22 апреля против американца Кертиса Блейдса.