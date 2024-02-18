Павлович: «Федор в возрасте, но Нганну не такой скоростной, как он»

Тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал желание Федора Емельяненко провести бой с Фрэнсисом Нганну.

«Мне кажется, трудно предсказывать бои в тяжелом весе, тем более по боксу. Нганну — крепкий, но я не думаю, что он настолько скоростной, как Федора. Федор хоть и в возрасте, но достаточно скоростной. Думаю, это был бы интересный бой», — сказал Павлович, отвечая на вопрос «СЭ».

Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.