Монсон — о возможном бое Емельяненко и Нганну: «Федор — супермен! Ему сложно жить обычной жизнью»

Боец MMA Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» желание Федора Емельяненко провести бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

«Я очень люблю Федора! У него есть соревновтаельный дух. Для него такой бой — испытание. Он лучший тяжеловес в мире! Лучший боец! Ему сложно перестать драться и жить обычной жизнью. Он не обычный человек. Федор — супермен! Лично я не сомневаюсь в нем и его возможностях», — сказал Монсон «СЭ».

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.