Сергей Харитонов: "Все, что я говорил про алкоголь и Емельяненко, по-прежнему актуально"

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал задержание Александра Емельяненко на детской площадке в Москве за распитие спиртных напитков.

– Ну а что я нового скажу про это? Все, что я раньше говорил про него и его проблемы с алкоголем, актуально. Ничего нового не скажу. Не хочу даже комментировать, – сказал Харитонов.

Ранее Емельяненко был лишен на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). (Михаил Потапов)