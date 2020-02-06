Сергей Харитонов: «Возможно, у Кашина душевная травма, его же избили»

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал высказывания журналиста Олега Кашина, который 5 февраля назвал ММА спортом для быдла, а также заявил, что Хабиб Нурмагомедов дискредитирует страну.

— Я нормально отношусь к высказываниям людей, — отметил 39-летний Харитонов. — Вот сейчас по улице иду, кто-то скажет, что я плохой, кто-то — что хороший. Сколько людей, столько и мнений.

В ноябре 2010 года Кашина жестоко избили у его дома. Журналист получил многочисленные переломы, потерял фалангу пальца и несколько дней провел в коме. В числе обвиняемых — бывший боец ММА Данила Веселов (4-7), завершивший карьеру в 2005 году.

— Почему этот журналист считает, что наш спорт для быдла? Возможно, у него была какая-то душевная травма, — отметил Харитонов. — Его, насколько я знаю, кто-то избил несколько лет назад. Возможно, он не смог дать сдачи и теперь хает всех бойцов. На самом деле, у нас спорт хороший, котором в основном занимаются крепкие и добрые ребята. Но везде есть исключения, в том числе и в шахматах, и в плавании есть непорядочные люди, я уверен. (Михаил Потапов)