Сергей Харитонов считает, что Хабиб возобновит карьеру в UFC

Российский боец MMA Сергей Харитонов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конора Макгрегора с Дастином Порье, который состоится в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

— У каждого человека своя жизнь и каждый поступает в этой жизни так, как он хочет, — сказал Харионов «СЭ». — О Хабибе говорят, все обсуждают его возможное возвращение. Думаю, он вернется и правильно сделает.

Мне сложно сказать, кто для него будет главным соперником. Я слежу за тяжеловесами. Наверное, Макгрегор.

(Сергей Федоров)