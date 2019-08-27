Сергей Харитонов — о бое с Минаковым: «А почему нет?»
Российский тяжеловес Сергей Харитонов прокомментировал возможный поединок с другим россиянином Виталием Минаковым.
— Вы в Америке проводили много времени с Минаковым. Сейчас много говорят о том, что Виталий, возможно, будет вашим следующим соперником.
— Ну, может быть, а почему нет?
— Ну, вы с ним подружились...
— Пообщались, поговорили. Завтракали вместе. Мы оба россияне. Или что, должны были ходить со злыми лицами? Тренируемся мы отдельно. Бой — это бой. А после боя — жмем друг другу руки.
— О чем говорили с Минаковым?
— О жизни.
— То есть не было такого — ну, Виталик, теперь мы с тобой сразимся.
— (Смеется.) Нет, такого не было. Виталик — молодец. Красавец! Очень рад, что мы оба выиграли свои поединки. (Илья Андреев)
Полное интервью Харитонова — здесь