Сергей Харитонов – о бое с Емельяненко: "Камил Гаджиев, готов принять участие в любом твоем турнире"

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в своем Инстаграме ответил президенту промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву, который ранее говорил о том, что готов организовать поединок против Александра Емельяненко.

– Хочу ответить величайшему из величайших менеджеров – Камилу Гаджиеву. Я выступаю в Bellator, бился в Pride и Strikeforce. Зарабатывал себе имя не для того, чтобы опускаться на ранг ниже, но я готов принять участие в любом твоем турнире, если сделаешь достойное предложение. Хватит пиариться на моем имени и говорить, что Харитонов кого-то боится и пытается соскочить с боя. Никогда я этого не сделаю, – сказал Харитонов на видео.

Ранее Емельяненко был лишен на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").