Российский боец ММА Сергей Харитонов раскритиковал поведение другого бойца Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко-младший был арестован из-за пьяного дебоша в Анапе.

«Для людей веселье: опять Сашу задержали. То подрался, то в машине пьяный, — цитирует Харитонова «Матч ТВ». — Все хохочут и обсуждают, какой Саша — плохой или хороший. Но смеются до тех пор, пока человек не столкнется с этой проблемой сам.

Сейчас все говорят, что Саша хороший, ну подумаешь напился, надругался над женщиной. Я же хочу спросить у таких, а как они отнеслись бы, если он таким образом поступил с их дочерью? То в самолете пошел и плюнул кому-то в лицо, то пьяный приехал на мастер-класс, где были дети.

Это позор ММА. Позор нашему спорту. Я считаю, что боец ММА должен быть порядочным человеком. Дети не должны видеть такое.

А у нас получается, что насильник и пьяница почему-то положительный герой. Ходят на его бои. Может ли это как-то повлиять на бой с Магомедом Исмаиловым? Нет, не может. Саша и на бой может пьяным выйти. Ему какая разница? Он пьяный будет еще лучше драться. Больной человек".

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведет следующий бой 23 февраля в лиге WTKF. Поединок состоится в Белоруссии, соперником будет Фернандо Родригес.

Правила будут отличаться от традиционных правил ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонова выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.