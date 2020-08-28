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Сен-Пьер сомневается, что UFC заинтересован в организации его боя с Нурмагомедовым

08:39
Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram.
Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram.
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Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер сомневается, что организация заинтересована в его бое с действующим обладателем пояса в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Чтобы организовать поединок, необходимо желание трех сторон, — цитирует Сен-Пьера ESPN. — Нужна заинтересованность обоих бойцов и промоушена. Я не уверен, что UFC захочет браться за организацию этого боя.

Мне 39 лет, не думаю, что могу перейти в легкий вес, не потеряв в уровне. Нурмагомедов бьется в легком весе, но он выглядит гораздо тяжелее. Хабиб моложе и может хорошо менять вес.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Последний бой канадца прошел в ноябре 2017 года.

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