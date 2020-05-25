Сен-Пьер не готов ставить дом против Хабиба в бою с Гэтжи

Бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер поделился мнением о главном бое турнира UFC 249. В нем американец Джастин Гэтжи техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона.

— Гэтжи выступил очень хорошо, но Тони Фергюсону следовало перевести схватку в партер, потому что там он очень опасен, — цитирует канадца Sport Bible. — Это весомая часть его стиля, он не использовал ее, чем мог нивелировать ударку от Гэтжи.

У Хабиба очень интересный стиль. Если бы я ставил свой дом на их поединок, то не поставил бы против Хабиба.