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Секс-символ UFC вновь сфотографировалась голой. Очень откровенный снимок

3 апреля 2020, 23:08
Пейдж Ванзант. Фото mn2s.com
Пейдж Ванзант. Фото mn2s.com
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Американская боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию в Instagram. На нем она стоит обнаженная. Рядом с ней голый мужчина — это ее муж Остин Вандерфорд, тоже боец ММА.

Whiskey or Wine?? ??

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

На снимке оба стоят спиной к камере. Их тела прикрывают бокал вина и кружка с виски.

— Виски или вино?, — написала спортсменка.

26-летняя Пейдж Ванзант выступает в наилегчайшей весовой категории. Она одержала 8 побед в ММА при 4 поражениях. Она также работает моделью. Ранее она снялась на тренировке полностью голой.

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