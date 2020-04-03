Секс-символ UFC вновь сфотографировалась голой. Очень откровенный снимок

Американская боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию в Instagram. На нем она стоит обнаженная. Рядом с ней голый мужчина — это ее муж Остин Вандерфорд, тоже боец ММА.

На снимке оба стоят спиной к камере. Их тела прикрывают бокал вина и кружка с виски.

— Виски или вино?, — написала спортсменка.

26-летняя Пейдж Ванзант выступает в наилегчайшей весовой категории. Она одержала 8 побед в ММА при 4 поражениях. Она также работает моделью. Ранее она снялась на тренировке полностью голой.