Тренер Макгрегора: «Федор — величайший боец всех времен. Его приемы помогли мне и Конору»

Главный тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора Джон Кавана в беседе с «СЭ» рассказал, какое влияние на его карьеру оказал легендарный россиянин Федор Емельяненко.

«Федор — величайший боец всех времен, — сказал Кавана «СЭ». — Почему не Конор (улыбается)? Потому что Федор — представитель старой школы ММА. Я начал интересоваться этим спортом после просмотра боев Федора в PRIDE FC. Помню, как пристально следил за его карьерой в те годы. Мне нравилась его техника и приемы, которые я пытался повторить в зале. Это все очень помогло мне и остальным в зале, включая Конора. Он [Федор] оказал большое влияние на мою карьеру».

Следующий поединок с участием Федора Емельяненко состоится 23 октября в Москве. В главном событии Bellator 269 Последний Император сразится с американцем Тимоти Джонсоном. Разница в весе между бойцами составила почти 14 кг.

На счету Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У Джонсона — 15 побед и 7 поражений.