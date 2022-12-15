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Сехудо: «О'Мэлли должен подраться с Пимблеттом. Тогда судьи не смогут понять, кого грабить»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) пошутил над Шоном О'Мэлли (16-1), призвав UFC организовать ему бой с Пэдди Пимблеттом (20-3).

«О'Мэлли должен подраться с Пэдди. Тогда судьи не смогут понять, кого грабить», — написал Сехудо в Twitter.

О'Мэлли одержал спорную победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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