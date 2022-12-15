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Сегодня, 09:09

Джаред Гордон предложил Пимблетту провести реванш в Лондоне

Давид Хачатрян
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34-летний американский легковес Джаред Гордон (19-6) хочет получить реванш с Пэдди Пимблеттом (20-3) в турнире UFC 286 в Лондоне.

«Несмотря на все разногласия, я бы хотел провести с тобой бой в Лондоне. У меня нет к тебе ненависти, ты мне реально нравишься. Мы могли бы вновь побить друг друга на потеху фанатам! Люди хотят этого боя, и мы можем уладить незаконченное дело на твоей территории», — написал Гордон в Twitter, обращаясь к Пимблетту.

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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