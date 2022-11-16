Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:58

Сехудо дал совет Адесанье: «Ты можешь поставить под сомнение свое наследие»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) советует экс-чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье (23-2) отдохнуть от боев год, прежде чем вновь бросить вызов Алексу Перейре (7-1).

«Чувак, возьми годичный отпуск. Сделай свое возвращение незабываемым, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Если бы я был на месте Исраэля, я бы просто взял паузу, потому что он проигрывает 0-3 против этого парня [Перейры]. Если Алекс его снова побьет, то это поражение поставит под сомнение наследие Исраэля в кикбоксинге и ММА».

Также Сехудо считает, что экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) сможет победить Перейру.

«Я на самом деле считаю, что Роберт Уиттакер — самая большая угроза для любого бойца среднего веса, если не считать Исраэля, потому что он его криптонит. Я уверен, что Роберт убедительно расправится с Алексом», — резюмировал Сехудо.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Генри Сехудо
Исраэль Адесанья
UFC
0
Читайте также
Кому нельзя пить молоко? Нутрициолог назвала три случая, когда от молочки лучше отказаться
«Хотелось бы более серьезных санкций для русских». Как швед Самуэльссон наезжает на наших биатлонистов
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бой Штырков — Бакытжанулы станет соглавным событием турнира RCC 13

Александр Емельяненко подерется со Святославом Коваленко 16 декабря
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости