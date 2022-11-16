Сехудо дал совет Адесанье: «Ты можешь поставить под сомнение свое наследие»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) советует экс-чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье (23-2) отдохнуть от боев год, прежде чем вновь бросить вызов Алексу Перейре (7-1).

«Чувак, возьми годичный отпуск. Сделай свое возвращение незабываемым, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Если бы я был на месте Исраэля, я бы просто взял паузу, потому что он проигрывает 0-3 против этого парня [Перейры]. Если Алекс его снова побьет, то это поражение поставит под сомнение наследие Исраэля в кикбоксинге и ММА».

Также Сехудо считает, что экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) сможет победить Перейру.

«Я на самом деле считаю, что Роберт Уиттакер — самая большая угроза для любого бойца среднего веса, если не считать Исраэля, потому что он его криптонит. Я уверен, что Роберт убедительно расправится с Алексом», — резюмировал Сехудо.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.