Александр Емельяненко подерется со Святославом Коваленко 16 декабря

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) проведет следующий бой по правилам ММА против блогера и бойца Святослава Коваленко 16 декабря в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», сообщил Емельяненко в Telegram. Бой состоится в Москве.

Ранее Емельяненко должен был провести бой против основателя поп-ММА лиги Arena Сергея Еркаева, однако бой был отменен из-за того, что один из контролирующих органов не дал разрешение на проведение турнира.

Коваленко неоднократно выступал по ММА. Он побеждал таких бойцов, как Артем Тарасов и Марат Исаев.