Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:00

Александр Емельяненко подерется со Святославом Коваленко 16 декабря

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) проведет следующий бой по правилам ММА против блогера и бойца Святослава Коваленко 16 декабря в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», сообщил Емельяненко в Telegram. Бой состоится в Москве.

Ранее Емельяненко должен был провести бой против основателя поп-ММА лиги Arena Сергея Еркаева, однако бой был отменен из-за того, что один из контролирующих органов не дал разрешение на проведение турнира.

Коваленко неоднократно выступал по ММА. Он побеждал таких бойцов, как Артем Тарасов и Марат Исаев.

Александр Емельяненко
5
3
Читайте также
Кому нельзя пить молоко? Нутрициолог назвала три случая, когда от молочки лучше отказаться
Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сехудо дал совет Адесанье: «Ты можешь поставить под сомнение свое наследие»

Кормье объяснил, почему остановка боя Адесаньи и Перейры была своевременной
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости