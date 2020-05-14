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«Сегодня очнулся. Пока не разговаривал». Друг Нурмагомедовых — о состоянии Абдулманапа

14:17
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Друг семьи Нурмагомедовых, комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии Абдулпанапа. Сегодня, 14 мая, 57-летний тренер вышел из комы.

— Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал, — приводит слова Рабаданова официальный сайт телеканала «360». —  Вчера был в коме после операции на сердце.

Рамаданов рассказал, что Абдулманап Нурмагомедов простудился после того, как две недели провел на стройке спортивной базы недалеко возле Махачкалы.

— Брат ему говорил: «Иди, вызывай врача». Не вызывал. Только когда совсем трудно стало, вызвали врача. Увезли во Вторую Городскую больницу, где провели интенсивное лечение.

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/sport/abdulmanap-nurmagomedov-ochnulsja-posle-komy/

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