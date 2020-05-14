Друг семьи Нурмагомедовых, комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии Абдулпанапа. Сегодня, 14 мая, 57-летний тренер вышел из комы.

— Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал, — приводит слова Рабаданова официальный сайт телеканала «360». — Вчера был в коме после операции на сердце.

Рамаданов рассказал, что Абдулманап Нурмагомедов простудился после того, как две недели провел на стройке спортивной базы недалеко возле Махачкалы.

— Брат ему говорил: «Иди, вызывай врача». Не вызывал. Только когда совсем трудно стало, вызвали врача. Увезли во Вторую Городскую больницу, где провели интенсивное лечение.