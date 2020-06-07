«Счастливого выхода на пенсию, папочка». Конор Макгрегор показал, какой торт ему испекли
21:07
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал в Twitter новый пост. 31-летний ирландский боец показал, какой торт ему испекли в семье в честь завершения карьеры.
— Счастливого выхода на пенсию, папочка, — написано белым кремом на торте с клубникой.
В воскресенье, 7 июня, Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры.
В январе 2020-го ирландец нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне на UFC 246. На счету Макгрегора — 22 победы, 4 поражения в ММА.
June 7, 2020
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