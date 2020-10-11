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Самый невероятный нокаут в UFC. Боец сокрушил соперника ударом с разворота

11:42
Хоакин Бакли против Импы Касанганая. Фото UFC
Хоакин Бакли против Импы Касанганая. Фото UFC

Видео приема американка Хоакина Бакли против соотечественника Импу Касанганая получило большую популярность в соцсетях. Боец нокаутировал соперника удивительной комбинацией на турнире UFC Fight Fight 179 в Абу-Даби (ОАЭ).

В середине второго раунда Бакли нанес удар по корпусу левой ногой — Касанганай ее поймал. Но затем Бакли ударил правой ногой с разворота в прыжке, отправив оппонента на пол.

Момент нокаута.
Момент нокаута.

Видео этого нокаута в Twitter UFC набрало более 7 миллионов просмотров за 10 часов.

Пользователи в комментариях восторженно оценивают сам прием. И пытаются вспомнить что-то похожее.

На счету Бакли 11 побед и 3 поражения в ММА (1-1 в UFC). У Касанганая 8 побед и 1 поражение (1-1 в UFC).

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