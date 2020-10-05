Салихов снялся с турнира UFC из-за пневмонии

Российский боец ММА Муслим Салихов не выступит на турнире UFC в Абу-Даби из-за пневмонии, сообщает ТАСС.

Салихов должен был 17 октября провести поединок против бразильца Клаудио Сильвы. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В активе Салихова серия из четырех побед, но противостоять россиянину должен был спортсмен, который не проигрывал с ноября 2007 года. В своем дебютном бою в MMA Клаудио Силва был дисквалифицирован, после чего выиграл в 14 схватках подряд.