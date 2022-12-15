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Саид Нурмагомедов: «Кто такой Кахрамонов, чтобы я раскручивал его?»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец UFC Саид Нурмагомедов заявил, что не видит смысла в раскрутке его поединка с узбеком Саид-Йокубом Кахрамоновым.

«Я и другие бои особо никогда не раскручивал, ничего не писал, не делал никаких высказываний. И сейчас я на него внимания не обращаю. Это он хочет себя раскрутить. Мне зачем этот бой раскручивать? Он кто такой, чтобы мне раскручивать его?» — приводит Metaratings слова Нурмагомедова.

Саид Нурмагомедов (16-2) проведет бой с Саид-Йокубом Кахрамоновым (10-2) 17 декабря на турнире UFC Fight Night 216.

Источник: https://mma.metaratings.ru/articles/said-nurmagomedov-v-ssa-dumayut-cto-ya-rodstvennik-xabiba-boi-s-kaxramonovym-sovet-ankalaevu/
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