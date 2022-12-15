Исмагулов рассказал, как за вечер финишировал четверых бойцов лоу-киком

12-й номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Дамир Исмагулов (24-1) признался, что в любительском ММА за вечер победил четырех бойцов лоу-киком. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Я слышал, что ты на каком-то любительском турнире четырех ребят за вечер лоу-киком финишировал. Это правда или городская легенда?

— Да, это правда. На Кубке России. Да, действительно, я финишировал борцов. Кто-то был ударник... Петр Ян еще тогда выступал. Ну, молодой был, горячий. Но это по любителям. Там и по пять боев, бывало, я проводил [за вечер]. Получилось так, что досрочно [победил]. Я же футболист, поэтому в этом плане проблем нет.

Исмагулов подерется с Арманом Царукяном (18-3) 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.