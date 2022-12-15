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Сегодня, 12:19

Исмагулов: «Когда Махачев ляжет на Волкановски, тот поймет, что не туда попал»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Дамир Исмагулов (24-1) не дал шансов чемпиону UFC в полулегком весе Александру Волкановски (25-1) в бою с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (23-1).

«Я думаю, [у Волкановски] нет шансов, — сказал Исмагулов в интервью «СЭ». — Ислам очень хороший борец. Волкановски маленький, он будет очень удобен [Махачеву]. Ислам его переведет — ляжет целая плита, и он [Волкановски] поймет, что не туда попал. Понимаю еще выступать в 60, но не в 70 кг».

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

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