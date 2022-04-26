Нейт Диас: «Я не буду драться с Конором Макгрегором»

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) сообщил, что UFC не дает ему вернуться в клетку, несмотря на то что он готов драться.

«Я готов драться со всеми, но ничего не выходит, потому что UFC не дает мне боев, — написал Диас в Twitter. — Я не буду драться с Конором Макгрегором, потому что он отстой. Я готов драться с любым, хватит оттягивать мое возвращение».

Ранее Диас просил руководство лиги освободить его от контракта, а также намекал на переход в Bellator.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).