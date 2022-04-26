Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

26 апреля, 10:41

Нейт Диас: «Я не буду драться с Конором Макгрегором»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) сообщил, что UFC не дает ему вернуться в клетку, несмотря на то что он готов драться.

«Я готов драться со всеми, но ничего не выходит, потому что UFC не дает мне боев, — написал Диас в Twitter. — Я не буду драться с Конором Макгрегором, потому что он отстой. Я готов драться с любым, хватит оттягивать мое возвращение».

Ранее Диас просил руководство лиги освободить его от контракта, а также намекал на переход в Bellator.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Конор Макгрегор
Нейт Диас
1
1
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У Куницкой и бразильского бойца UFC родилась дочь

Саид Нурмагомедов узнал имя следующего соперника
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости