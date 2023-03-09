Саид Нурмагомедов считает, что Анкалаев победит Прохазку

Боец UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал возможный бой между Магомедом Анкалаевым и Иржи Прохазкой.

«Как закончится бой Прохазки и Анкалаева? Будет нереальная доминация. Мага голодный после прошлого боя. Тем более его зажали. Я вижу чемпиона на годы в Анкалаеве», — цитирует «РБ Спорт» Нурмагомедова.

30-летний Прохазка одержал 29 побед, потерпел 3 поражения и один бой свел вничью. У Анкалаева за карьеру 17 побед, 1 поражение и 1 ничья.